Rus uzmanlar: ABD ve Rusya arasında sıcak çatışma olabilir

TurkRus'un Rossiyskaya Gazeta’dan aktardığı habere göre Rus analistler olası senaryoları şöyle sıralıyor:

1- RUSYA-ABD ARASINDA SICAK ÇATIŞMA

Bazı uzmanlar, ABD saldırısının ardından Rusya’nın bölgede kendi askeri varlığına dair bir 'gösteri' yaparak gözdağı verebileceği düşüncesinde. Eğer ABD saldırısı tekrarlanırsa Suriye topraklarında konuşlandırılmış hava savunma füzeleri ile bazı ABD füzelerinin düşürülebileceği konuşuluyor. Rus analist Aleksey Fenenko, ABD saldırısını tekrarlarsa Rusya’nın güç kullanarak karşılık vermek zorunda kalabileceğini, bunun nükleer silah kullanımını tümüyle ihtimal dışı bırakmayan bir senaryo olduğunu savunuyor.

2- UÇURUMUN KENARINA YOLCULUK

Habere göre değerlendirme yapan bir başka analist Dmitri Suslov. Suslov, Trump'ın askeri adımlarının “Bush yönetiminin light (hafif) versiyonu” anlamına geleceğini savunuyor. ABD’nin yeniden Esed’in gitmesini şart koşması durumunda Rusya’nın “müttefikini satmamak” zorunda olduğunu söyleyen uzmana göre, Trump’ın zayıf görünmemek için yaptığı gövde gösterisi Moskova-Washington ilişkilerini uçurumun kenarına getirip orada bırakabilir. Küba krizi buna örnek gösteriliyor.

3- DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Habere göre Rusya'da konuşulan en iyimser senaryo bu. Rus analistlere göre Rusya’nın ABD’ye askeri bir yanıt vermeyek konuyu uluslararası örgütlere ve kamuoyuna “ABD saldırganlığı” olarak lanse etmeye çalışacak. Bu senaryoda Rusya'nın Suriye’deki askeri varlığını arttırmayı gerektirecek bir durum olmadığı savunuluyor. Bu görüşe göre, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Moskova ziyaretiyle zorlu bir pazarlık süreci başlayabilir.