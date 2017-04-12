Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Rus ve İranlı diplomatları taşıyan uçak Sana'ya indi' iddiası

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, ağustos ayından bu yana uçuş yasağı uyguladığı Sana Uluslararası Havalimanı'na, Rus ve İranlı diplomatları taşıyan bir uçağın iniş yaptığı ileri sürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, geçen yıl ağustos ayından bu yana uçuş yasağı uyguladığı Sana Uluslararası Havalimanı'na, Rus ve İranlı diplomatları taşıyan bir uçağın iniş yaptığı ileri sürüldü.

Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki Husi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sana'daki Rus ve İran büyükelçiliklerinin bazı diplomat ve görevlilerini taşıyan bir Rus uçağı, havalimanına indi. Ayrıca aynı uçak söz konusu büyükelçiliklerin başka bazı diplomat ve görevlilerini alarak havalimanından ayrıldı.

Söz konusu uçağın havalimanına iniş için koalisyon güçlerinden izin almış olabileceği tahmin ediliyor.

Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'dan Rusya ve İran dışındaki tüm yabancı diplomatik misyonlar ayrıldı. Rusya ve İran büyükelçilikleri maslahatgüzarların yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Orduların hava güçleri!

Orduların hava güçleri!

Yeni Dodge Challenger SRT New York'ta tanıtıldı

Yeni Dodge Challenger SRT New York'ta tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA