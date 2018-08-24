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Rus vekil Slutskiy: ABD’nin yaptırımlarının devam etmesi ticaret savaşına yol açabilir

Rus vekil Leonid Slutskiy, Rusya’nın ABD’nin yaptırımlarının ilk etabını savunma sanayi sektörü için tehdit olarak görmediğini, ancak ikinci etabın ikili ilişkilerin dondurulmasına ve hatta ticaret savaşına yol açabileceğini söyledi.

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Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Rusya'nın Salisbury olayında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Moskova'ya uyguladığı yeni yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Slutskiy, "Rus uzmanlar yaptırımlarının ilk etabını Rusya'nın savunma sanayi sektörünü kritik derecede etkileyecek tehdit olarak görmüyor, zira biz uzun süredir ithal ürünler yerine yerli ürünlerin kullanılması üzerinde çalışıyoruz. Fakat ikinci etabın uygulanması, ilişkilerin fiilen dondurulması ve hatta ticaret savaşı anlamına gelecek. Bizim karşı adımlarımızın zamanında atılacağından aynı şekilde ve uygun yanıt verileceğinden eminim" diye konuştu. (Sputnik)

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