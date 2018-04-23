Rus yetkililer: Esed rejimine yönelik olası bir İsrail saldırısının 'yıkıcı sonuçları' olur Rus yetkililer, Moskova'nın Esed rejimini yeni kabiliyetlerle donatacağını ve rejime yönelik olası bir İsrail tehdidinin 'yıkıcı sonuçları' olacağını söyledi.