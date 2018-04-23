Rus yetkililer: Esed rejimine yönelik olası bir İsrail saldırısının 'yıkıcı sonuçları' olur
Rus yetkililer, Moskova'nın Esed rejimini yeni kabiliyetlerle donatacağını ve rejime yönelik olası bir İsrail tehdidinin 'yıkıcı sonuçları' olacağını söyledi.
- star.com.tr
Kommersant gazetesine konuşan Rus yetkililer, Rusya'nın yakın gelecekte Esed rejimine S-300 hava savunma sistemleri vereceğini söyledi.
Rus yetkililer, Moskova'nın Esed rejimini yeni kabiliyetlerle donatacağını ve rejime yönelik olası bir İsrail tehdidinin "yıkıcı sonuçları" olacağını söyledi.
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