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Rus yetkililer: Esed rejimine yönelik olası bir İsrail saldırısının 'yıkıcı sonuçları' olur

Rus yetkililer, Moskova'nın Esed rejimini yeni kabiliyetlerle donatacağını ve rejime yönelik olası bir İsrail tehdidinin 'yıkıcı sonuçları' olacağını söyledi.

  • star.com.tr
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Kommersant gazetesine konuşan Rus yetkililer, Rusya'nın yakın gelecekte Esed rejimine S-300 hava savunma sistemleri vereceğini söyledi.

Rus yetkililer, Moskova'nın Esed rejimini yeni kabiliyetlerle donatacağını ve rejime yönelik olası bir İsrail tehdidinin "yıkıcı sonuçları" olacağını söyledi.

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