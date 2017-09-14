Rus-Belarus ortak askeri tatbikatı başladı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her iki ülkenin topraklarında gerçekleştirilen tatbikata Belarus'tan yaklaşık 7 bin 200, Rusya'dan ise 5 bin 500 olmak üzere toplam 12 bin 700 asker katılıyor.

Açıklamada ayrıca, tatbikatta 70 savaş uçağı, 250 tank, 200 topçu sistemi, 10 savaş gemisi, füze savunma sistemleri ve havan topları dahil olmak üzere 680 askeri aracın kullanıldığı kaydedildi.

Adı "Batı" anlamına gelen tatbikatın, her iki ülkenin genelkurmay başkanlığının yönetiminde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Rus ve Belarus ordularının ortak eğitimi tamamen savunma amaçlıdır. Tatbikat herhangi bir devlete yöneltilmemiştir." denildi.

Açıklamada, tatbikatın amacı, askeri birliklerin farklı seviyelerde birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi, silahların komuta edilmesi ve askeri olayların modern silahlar kullanılarak planlanması konusundaki becerilerin yönetilmesi olarak ifade edildi.

Tatbikat 20 Eylül'de sona erecek.