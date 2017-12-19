Ruslar 2003'ten bu yana ilk defa 'değişim' istiyor

Merkezi Moskova’da bulunan Rusya Bilimler Akademisi Sosyoloji Enstitüsü tarafından 4 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 51’i ülkede değişim yaşanmasını istiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 49’u ise istikrar fikrini destekledi. İstikrarı destekleyenlerin 2003’ten bu yana ilk defa azaldığına işaret edildi.

Enstitüden yapılan açıklamada, geçen yıl halkın yüzde 61’inin istikrar fikrini desteklediği, özellikle genç nüfusun değişim fikrine giderek artan desteğinin bu yıl yapılan araştırmanın sonuçlarını etkilediği bildirildi.

Halk nezdinde değişim isteğine artan desteğin Rusya’da uzun süredir devam eden ekonomik krizden kaynakladığı ifade edilen açıklamada, halkın statükoyu ve istikrarı, ekonomideki bozukluğun ve yaşam standartlarındaki düşüşün eş değeri olarak gördükleri kaydedildi.

Öte yandan, özellikle yaşlı ve orta yaşlı Rusların, 1990’lı yıllarda yaşananlar nedeniyle değişim fikrinden endişe etmeye devam ettikleri vurgulandı.

Gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin, halk arasında henüz bir beklenti yaratmadığı da belirtildi.