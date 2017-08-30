Rusların Afrin'e gözlemci statüsünde gittiği ortaya çıktı

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin kontrolü altında olan Tel Rıfat'ta Rus askeri birliği görüntülenmişti. Suriye'de Halep kentinin kuzeyinde yer alan Tel Rıfat iline Rusya tarafından kalabalık bir askeri konvoy gönderilmiş ve fotoğraflanan Rus askeri birliğinin bölgeye geldiği aktarılmıştı.

GÖZLEMCİ STATÜSÜNDE BÖLGEDE KALACAKLAR

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli Rudaw haber ajansı, Rusya ile YPG'nin anlaştığını, Rus askeri birliğinin ise Afrin ve Şehba bölgesine konuşlanarak gözlemci statüsünde bölgede aktif çalışmalar yürüteceğini yazdı.

Rus haber sitesi ANHA ise, bölgeye giden askeri birliğin fotoğraflarını ve videosunu yayınladı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Son zamanlarda Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapacağı konuşuluyordu. Bu söylentilerin ortasında Rusya'nın YPG terör örgütüyle anlaşarak bölgede böyle bir hamle gerçekleştirmesi dikkat çekti.