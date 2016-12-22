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Rusya: ABD ile ilişkiler fiilen dondu

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve ABD arasındaki diyaloğun neredeyse tüm seviyelerde fiilen donmuş durumda olduğunu yineledi.

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Peskov, Moskova ve Washington arasındaki temasların hemen hemen tüm seviyelerde fiilen dondurulmuş hâlde olduğu biçimindeki açıklamasını yineledi.
 
Kremlin Sözcüsü iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanlıkları arasındaki diyaloğunun sadece ‘minimal iletişim’ olarak tanımlanabileceğini söyledi.
 
Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Parlamentolar, şirketler, iş çevreleri, sosyal kurumlar, dışişleri bakanlıkları arasındaki diyalog gerçekten de dondurulmuş bir hâlde. Fakat bu bizim girişimimizle oluşan bir durum değil.”
 
Peskov, ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump’ın Rusya’ya daha yapıcı bir tavır takınmasını umduklarını belirtip, “Fakat bir kez daha söylemek isterim: Pembe gözlükler takmıyoruz, (Trump gelince) ilişkilerde birden bire iyileşme olacağı şeklinde bir yanılsamaya kapılmıyoruz. Yalnızca daha yapıcı bir yaklaşım olmasını umut ediyoruz” dedi.

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