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Rusya, 1200 megavatlık ikinci ünite için lisans başvurusunda bulundu

Türkiye, ABD ile ekonomik savaş yaşarken Rusya, Mersin-Akkuyu'da inşa ettiği nükleer santralde yeni bir hamle yaptı. İlk üniteyi 2023 yılına yetiştirmesi öngörülen Rusya, 1200 megavatlık ikinci ünite için lisans başvurusunda bulundu.

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Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeli nisan ayında Akkuyu'da atıldı. Projeyi üstlenen Rus Rosatom, her biri 1200 megavatlık 4 üniteden oluşan nükleer santral inşa edecek.
 
Habertürk'ün haberine göre; Akkuyu'da ilk ünitenin inşaatı, Rusya'da da nükleer santralin kritik parçalarının imalatı devam ediyor. İlk ünite, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne yetiştirilecek. Santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.
 
Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ekonomik yönden kritik bir süreçten geçilirken ikinci ünitenin lisansı için resmi başvuruda bulundu. Nükleer Düzenleme Kurumu, mevzuat yönünden başvuruyu inceliyor ve kısa sürede lisansın verilmesi bekleniyor.
 
ÇİN DE DEVREDE
 
Habere göre Çin de Trakya-İğneada'da nükleer santral inşa edecek. Trakya santralını, Çin Nükleer Teknik Şirketi'nin (SNPTC) yapması beklenirken, santralin kurulu gücü, 4 bin 800 megavat düzeyinde olacak.
 
Santralin, Türkiye ve Çin arasında imzalanacak elektrik alım garantili anlaşmayla hayata geçirilmesi hedefleniyor. (Habertürk)

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