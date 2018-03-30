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Rusya 3 ülkeden 5 diplomatı sınır dışı etti

Rusya Danimarka'dan 2, İrlanda'dan 1, İspanya'dan 2 diplomatı sınır dışı etti.

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Skripal krizi sebebiyle Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermeye başlayan Rusya Danimarka'dan 2, İrlanda'dan 1, İspanya'dan 2 diplomatı  sınır dışı etti.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

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