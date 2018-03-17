Rusya: 800 binden fazla kişi Halep'e döndü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Halep, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi merkezinin çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. El Nusra ve beraberindeki örgütlerden kurtarılan bölgelere Aralık 2016'dan beri 800 bini aşkın kişi döndü. Yerel yetkililer evlerin yeniden inşasına yardım ediyor. Marketler, okullar ve sağlık tesisleri çalışıyor. Tarım aktif bir şekilde yeniden canlandırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Aralık 2016'da kaçan militanlarla birlikte Halep'ten kaçıp İdlib'e giden Suriyelilerin de 4 Mart'tan beri evlerine geri dönmekte olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, Rusya, Türkiye ve İran tarafından oluşturulan insani koridor üzerinden İdlib'den Halep'e 3409 kişiden oluşan 870 aile döndü.

Merkez, BMGK'nın 2401 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'deki silahlı muhalif grupların liderleriyle sivillerin tahliyesi için görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Suriye ordusu da sivil halka karşı güç kullanan silahlı gruplarla çatışmaları sürdürüyor.

'ABD, 2401 SAYILI KARAR ÇERÇEVESİNDEKİ SORUMLULUKLARINA UYMUYOR'