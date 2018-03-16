Rusya, ABD Deniz Kuvvetleri üssünün yakınlarında tatbikat gerçekleştirdi Bir Rus Deniz Kuvvetleri yetkilisinin ifadelerine göre Rus nükleer denizaltısı, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın emriyle ABD Deniz Kuvvetleri üssü yakınlarında askeri tatbikat yaptı. Gizli tatbikatınyeri ve tarihi açıklanmadı.