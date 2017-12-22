Rusya: ABD güçleri Suriye'den çıkmalı

Lavrentiev, "ABD´nin askeri varlığını sürdürmek için öne sunduğu her sebep sadece bahane ve biz bu askeri varlığını sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Lavrentiev Astana görüşmelerinin gelecek yıl Rusya´nın ev sahipliği yapmayı planladığı bir Suriye Halkı Kongresi´ne zemin oluşturmaya odaklandığı vurguladı. Rus yetkilinin verdiği bilgiye göre taraflar bugün kongrenin tarihini kararlaştıracak; ancak, delegeler listesine karar vermenin üç hafta kadar sürebileceği öngörülüyor.