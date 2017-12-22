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Rusya: ABD güçleri Suriye'den çıkmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´in Suriye Temsilcisi Alexander Lavrentiev Kazakistan´ın başkenti Astana´da Rusya, İran ve Türkiye arasında gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinde ABD askeri güçlerinin Suriye´de kalmaya devam etmesi için hiçbir neden olmadığını ve ABD´nin Suriye´den çıkması gerektiğini söyledi.

  • DHA
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Lavrentiev, "ABD´nin askeri varlığını sürdürmek için öne sunduğu her sebep sadece bahane ve biz bu askeri varlığını sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
 
Lavrentiev Astana görüşmelerinin gelecek yıl Rusya´nın ev sahipliği yapmayı planladığı bir Suriye Halkı Kongresi´ne zemin oluşturmaya odaklandığı vurguladı. Rus yetkilinin verdiği bilgiye göre taraflar bugün kongrenin tarihini kararlaştıracak; ancak, delegeler listesine karar vermenin üç hafta kadar sürebileceği öngörülüyor.

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