Rusya: ABD ile işbirliğine hazırız

Viktor Ozerov, yaptığı açıklamada, Suriye'de siyasi istikrar ve terörle mücadelenin sağlanması için Rusya ile ABD arasında işbirliğinin şart olduğunu, Rusya'nın bu işbirliği için hazır olduğunu belirtti.

Ozerov "Objektif olmak gerekirse, ABD ile konuşmamız gerekiyor. ABD satranç tahtasındaki son oyuncu değil ve ikili anlaşmalar olmadan bu partiyi bitirmemiz zor" dedi.

ABD'nin Suriye Ordusu’nu vurmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ozerov, Washington'ın BMGK acil durum toplantısında daha fazla bu tür eylem göstermeye hazır olmasını söylemesine rağmen, benzer bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

Ozerov ayrıca gerçekleştirilen saldırı ile uluslararası hukukun ihlal edildiğini, konunun Birleşmiş Milletler'de (BM) görüşülmesi gerektiğini vurguladı.