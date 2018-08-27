Rusya: ABD, Suriye'yi vurmak için Orta Doğu'daki seyir füzelerini arttırıyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin İdlib'de planlanan kimyasal saldırı provokasyonunun ardından Suriye'de hükümet güçlerini vurmak için Ortadoğu'daki seyir füzelerini arttırdığını söyledi.
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