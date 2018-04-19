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Rusya, ABD'den çelik ve alüminyum ithalat vergileri için tazminat istiyor

Rusya'nın, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünleri ithalatına yönelik uygulamaya koyduğu ve ithalatçı ülkelere milyarlarca dolar yük getiren ek gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) tazminat başvurusunda bulunduğu belirtildi.

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Rusya'nın, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünleri ithalatına yönelik uygulamaya koyduğu ve ithalatçı ülkelere milyarlarca dolar yük getiren ek gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) tazminat başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Reuters'e konuşan Rusya'nın WTO Daimi Temsilcisi Gennadiy Oveçko, Rusya'nın ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri için WTO'ya başvurduğunu söyledi.

Oveçko, Rusya'nın söz konusu vergiler nedeniyle ABD'den tazminat istediğini vurguladı.

(Sputnik)

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