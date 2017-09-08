Rusya: ABD'nin DEAŞ'lı komutanları Deyrizor'dan tahliye ettiği yönünde çıkan haberler büyük ihtimalle doğru

Klintseviç Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele koalisyonu her ne kadar Amerikan helikopterlerinin 20'den fazla DEAŞ'lı saha komutanını tahliye ettiği haberlerini yalanlanmaya çalışsa da ABD'nin Afganistan dahil onlarca yıllık deneyimi bizi bu haberlerin %100 doğru olduğuna inandırıyor. Bu savaşı gören bir insan olarak Amerikalıların mücahitlerin tarafındaki katılımını hep hissediyorduk" ifadesini kullandı.

Klintseviç, tarihe göz atmaya bile gerek olmadığını belirterek, "Tabi ki Deyrizor'dan yüzlerce terörist çıkarmak imkansız. Fakat sorun teröristlerin sayısında değil. ABD önceden de olduğu gibi Rusya'ya karşı olmaya devam ediyor" dedi.