Rusya ABD'nin Suriye'de vurmak istediği hedefleri istedi

Nebenzya, "Amerikalı meslektaşlarımıza net bir önerimiz var; Pentagon´un ateş açmak için belirlediği hedef listesini açıklamasını istiyoruz" çağrısı yaptı ve ekledi:

"Eğer bunlar size göre kimyasal silahların korunması ve uygulanmasıyla ilgiliyse, bu verileri araştırmaların yapılmadığı için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü´ne gönderiniz. Biz, Suriye hükümetinin kontrolü altında olmayan alana, zor güzergahlardan zehirli madde ve provokasyon düzenlemek için ekipman gönderildiğine ilişkin verileri örgüte sunduk."

Nebenzya, Suriye´nin yakınında kilit rol oynayan batılı ülkelerin askeri varlığının gözlemlendiğini ve bunların resmi kişilerinin agresif açıklamalar yaptığının da altını çizdi.