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Rusya ABD'nin Suriye'de vurmak istediği hedefleri istedi

Rusya´nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'den kimyasal silah üretimi ve saklanmasıyla ilgili olduğunu savunduğu yapıları açıklamasını ve bölgeye Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarını göndermeyi önerdi.

  • DHA
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Nebenzya, "Amerikalı meslektaşlarımıza net bir önerimiz var; Pentagon´un ateş açmak için belirlediği hedef listesini açıklamasını istiyoruz" çağrısı yaptı ve ekledi:
 
"Eğer bunlar size göre kimyasal silahların korunması ve uygulanmasıyla ilgiliyse, bu verileri araştırmaların yapılmadığı için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü´ne gönderiniz. Biz, Suriye hükümetinin kontrolü altında olmayan alana, zor güzergahlardan zehirli madde ve provokasyon düzenlemek için ekipman gönderildiğine ilişkin verileri örgüte sunduk."
 
Nebenzya, Suriye´nin yakınında kilit rol oynayan batılı ülkelerin askeri varlığının gözlemlendiğini ve bunların resmi kişilerinin agresif açıklamalar yaptığının da altını çizdi.

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