Rusya: ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisi yapıcı işbirliği değil, çatışma çizgisini belirliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin 18 Aralık’ta açıkladığı yeni ulusal güvenlik stratejisinin çatışmacı yönünü üzüntüyle karşılıyoruz. Stratejinin kilit mesajı olan ‘güç kullanarak barışı sürdürme’, diğer ülkelerle eşit koşullarda yapıcı işbirliği ve mevcut sorunlara ortak çözüm arayışı değil çatışma çizgisini belirliyor" dendi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, yeni stratejinin partnerlik ilişkilerini inşa etme görevini belirlemek yerine uluslararası arenada belirgin biçimde zayıflayan ABD hakimiyetini her ne pahasına olursa olsun koruma hevesini sergilediği kaydedildi.

‘ABD, DÜNYA DÜZENİNE ETKİ EDEN GÜÇLÜ RUSYA VE ÇİN’DEN KORKUYOR’

Yeni stratejide, Rusya ve Çin’in ekonomik ve askeri gücünün artmasının ABD için yeni sorun olarak sunulduğunu ifade eden bakanlık, "Başka bir deyişle, Washington açık bir şekilde eski konumunun tamamen kaybolmasından korkarak ülkelerimizi büyük güç olarak görmek istemiyor. Tam da bu yüzden Rusya, ‘dünya düzenine’ saldırmakla suçlanıyor. Muhtemelen ‘dünya düzeni’ tabiri altında, tamamen Amerikan çıkarları ve ihtiyaçlarına odaklı tek kutuplu dünya düzeni kastediliyor" dedi.

WASHİNGTON'UN GÜVENSİZLİĞİ GİDEREK ARTIYOR

Sunulan eylem programında, 'tarihin merkez ekseninin iktidar mücadelesi' olduğu belirtildiğine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Bu tam da dünya çapında uzun zamandır Amerikan politikasının güttüğü amaç. Yeni strateji bu anlamda hiçbir şey değiştirmedi, sadece ABD’nin ne aradığını açık biçimde ortaya koydu ve Washington’un konumunun sağlamlığıyla ilgili giderek artan güvensizliğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

İNŞA ETMEYE HAZIRIZ

Açıklamada, “Kendi tarafımızdan teyit ediyoruz ki, ABD ile dikte ve iç işlerimize müdahalenin olmaması gerektiği partnerlik ilişkilerini inşa etmeye hazırız. Gerçek ve verimli partnerlik sadece eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde mümkün” diye kaydedildi.