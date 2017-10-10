Rusya, ABD’yi DEAŞ’le savaşır gibi yapmakla suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, ABD liderliğindeki DEAŞ'e karşı kurulan koalisyonun, Eylül ayında DEAŞ'e karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarında görülen keskin düşüşün Rusya destekli Suriye Ordusu'nun Deyrizor şehrini geri almasıyla gerçekleştiğini söyleyerek, Moskova ve Washington arasında yaşanan gerginliğe işaret etti.

"Herkesin ABD liderliğindeki DEAŞ'e karşı koalisyon'un Irak'ta DEAŞ ile savaşır gibi yaptığını görmesine rağmen, ABD şimdi bir de Suriye'de DEAŞ'le savaşır gibi yapıyor." dedi.

Bu durumun, Fırat' Nehri'nin sol kıyısına yerleşmeye çalışan çok sayıda terörist Irak'tan Suriye'ye geçmesine imkan sağladığını ifade eden Konaşenkov, "Pentagon ve koalisyonun aldıkları aksiyonların bir açıklamaya ihtiyacı var. Onların bu değişimi, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle Suriye ordusunun, Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını geri alabilmelerini zorlaştıracak kadar karmaşık bir hale getirme arzusu mu? Yoksa DEAŞ teröristlerini Irak'tan Suriye'ye doğru sürerek, Rus hava saldırısının önüne atmak mı? " dedi.

Konaşenkov, Suriye birliklerinin DEAŞ'i Deyrizor'dan çıkarmaya çalıştığını ancak DEAŞ'in birliklerini Irak üzerinden gelen 'yabancı askerleri' ile takviye ettiğini söyledi.