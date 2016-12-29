Rusya açıkladı... Suriye'de ateşkese katılan gruplar belli oldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak ateşkese katılan muhalif grupların isimlerini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkese katılan muhalif grupların Feyleke'ş Şam, Ahraru'ş Şam, Ceyşü'l İslam, Sukuru'ş Şam, Ceyşü'l Mücahidin, Ceyş İdlib, Şam Cephesi olduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak ateşkese katılan muhalif grupların isimlerini açıkladı.
Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ateşkes anlaşmasına Suriye'nin merkez ve kuzey bölgelerinde önemli ölçüde bölgenin kontrolünü elinde bulunduran 7 grubun dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada muhalif grupların isimleri, Feyleke'ş Şam, Ahraru'ş Şam, Ceyşü'l İslam, Sukuru'ş Şam, Ceyşü'l Mücahidin, Ceyş İdlib, Şam Cephesi şeklinde sıralandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.