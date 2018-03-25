Rusya: Afganistan’da DEAŞ'a helikopterlerle militan ve silah yardımı yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında "Afganistan’ın çeşitli yerlerinde silahlı saldırı gerçekleştiren Taliban militanlarının terör eylemlerinde bir artış olması ve DEAŞ'ın ülkenin BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ile sınırı olan kuzey vilayetlerinde varlığını artırması endişe verici" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ülkede kime ait olduğu bilinmeyen helikopterlerle DEAŞ'a militan ve silahların bırakıldığı, konuyla ilgili soruşturma yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

(Sputnik)