Rusya: Afganistan’da DEAŞ'a helikopterlerle militan ve silah yardımı yapılıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da Taliban’ın eylemlerini ve DEAŞ'ın ülkedeki varlığını artırmasından endişe duyduklarını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında kime ait olduğu belirsiz helikopterlerle DEAŞ'a militan ve silah yardımı yapıldığı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında "Afganistan’ın çeşitli yerlerinde silahlı saldırı gerçekleştiren Taliban militanlarının terör eylemlerinde bir artış olması ve DEAŞ'ın ülkenin BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ile sınırı olan kuzey vilayetlerinde varlığını artırması endişe verici" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca ülkede kime ait olduğu bilinmeyen helikopterlerle DEAŞ'a militan ve silahların bırakıldığı, konuyla ilgili soruşturma yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.