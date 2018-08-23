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Rusya: Afganistan'da DEAŞ'a silah taşıyan helikopter tespit ettik

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a silah taşıyan hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen helikopter tespit ettiklerini duyurdu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki DEAŞ'lı teröristlere silah taşıyan aidiyeti belirsiz helikopter tespit edildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki DEAŞ militanlarına silah taşıyan aidiyeti belirsiz helikopter tespit edildiğini söyledi.
 
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Afganistan'daki DEAŞ ve Taliban militanlarına aidiyeti belirsiz helikopterlerle silah ve mühimmat taşındığının tespit edildiğini ve Afgan hükümetinin buna tepki göstermediğini belirtti.
 
Zaharova, Afganistan'daki duruma ilişkin bir soru üzerine "İlk olarak, Afganistan'ın kuzeyindeki militanlara destek amacıyla sözde 'aidiyeti belirsiz' helikopterlerin gerçekleştirdiği uçuşlardan söz etmek istiyorum. Bu helikopterler, DEAŞ işbirliği içindeki Taliban'a silah ve mühimmat taşıyor. Afgan basınının ve yerel sakinlerin ifadelerine göre bu uçuşlar son dönemde Saripul kentinde tespit edildi. Bu gelişmelerin Orta Asya ülkeleriyle olan sınırlara çok yakın bir bölgede yaşandığını görüyoruz" dedi.
(Sputnik)

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