Rusya Afrin’i Esad’a verecek

Rus askeri polislerinin TSK destekli ÖSO kuvvetlerinin kontrolündeki Azez’in batısındaki Tel Rıfat’a giderek sınır kontrolünü üzerine almasının nedeni belli oldu. Rusya’nın Suriye’deki askeri grubunun komutan yardımcısı olan Aleksey Kim, Rus uzlaştırma merkezinin girişimiyle Afrin’de bir ‘ulusal uzlaşı komitesi’ kurulduğunu açıkladı. Komiteye terör örgütü PYD üyesi sözde yerel yönetim yetkililerinin de katıldığını belirten Kim’in katılımcılar arasında rejim askerlerini de göstermesi dikkat çekti.

PYD SEVİNDİ

Konu hakkında RiaNovosti’ye konuşan sözde Afrin Yerel Konseyi Başkanı Muhammed Muhammed, Rusların bölgeye altyapı onarımına destek için geldiğini söyledi. Moskova’nın bu hamleyle hem Fırat’ın batısındaki terör unsurlarıyla diyalog halinde olmak hem de bölgeyi Esad’a teslim etmek istediği biliniyor.