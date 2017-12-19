Rusya askerlerini Ukrayna’dan geri çekeceğini açıkladı

Rusya, Ukraynalı askerler ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmaların devam ettiği Donbas bölgesinde kurulan Ortak İzleme ve Koordinasyon Merkezi’ndeki askerlerini geri çekeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rusya Federasyonu askerlerinin bu şartlarda çalışmalarına devam etmesi imkansız. 19 Aralık 2017’de Rus askerleri Ukrayna’dan ayrılacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Rusya, merkezden çekilme kararına ilişkin, “Ukrayna, merkezde faaliyet gösteren Rus askerleri için askeri hizmetlerini yerine getirmelerini engelleyen psikolojik bir durum oluşturdu” dedi.

Avrupa Birliği ise Rusya’nın kararına ilişkin Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ortak İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Rus ve Ukrayna askerlerinin yer aldığı Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşma uyarınca 2014 Eylül ayında kurulmuştu.