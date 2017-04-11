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“Rusya, Avrupa ile ilişkilerini geliştirmeye hazır”

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinde Rusya'nın Avrupa ülkeleri ile ilişkilerinin iyileştirilmesi için hazır olduklarını söyledi.

  • İHA
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Rusya Başbakanı Medvedev, "Bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin zor bir noktada olduğunu kabul etmeliyiz. Ama İtalya dahil olmak üzere bütün devletlerle ilişkilerimize yeni bir ivme getirmeye hazırız" dedi. Medvedev, Rusya Federasyonu ve İtalya'nın enerji, sanayi, ticaret, yatırım, kültür ve eğitim alanlarında oldukça uzun süredir devam eden ilişkilerinin olduğunu dile getirdi. 
 
Medvedev, İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella’ya ziyareti için ve St. Petersburg terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dilediği için teşekkür etti.

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