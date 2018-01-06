Rusya Avrupa'yı Amerika konusunda uyardı: Nükleer anlaşmadan çekilmesi için tüm tarafları zorlayacaklar

Sputnik'e demeç veren Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, "ABD, uzun zamandır tüm taraflara nükleer anlaşmayı gözden geçirmeye teşvik ediyor. ABD'nin bu konuda bir tasarı hazırlaması, tüm tarafları anlaşmadan çekilmeye zorlamak için atılan ilk adım" ifadelerini kullandı.

Batılı müttefiklerinin Washington'un bu kadar tehlikeli bir adım atmama konusunda uyaracağını umduğunu kaydeden Cabarov, AB'nin Washington'un inisiyatifine karşı çıktığını ve ABD'nin yalnız kaldığını da vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran'la nükleer anlaşmanın tadil edilmesini öngören yasa tasarısının yakın gelecekte, hatta önümüzdeki hafta kabul edilebileceğini ifade etmişti.