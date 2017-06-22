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Rusya: Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi yüksek ihtimalle öldürüldü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Rus Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin Rakka kentinde geçen ay düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir Bağdadi'nin yüksek ihtimalle öldürüldüğünü söyledi.

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Sıromolotov, Ria haber ajansına verdiği röportajda, "Rusya Savunma Bakanlığına göre, geçen ay sonunda Rus Hava Kuvvetlerinin Rakka'nın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi büyük ihtimalle yok edildi." dedi.

Bu bilginin değişik kanallardan teyit edilmeye çalışıldığını, doğrulanması halinde ise bunun Ortadoğu'da uluslararası teröre karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olacağını vurgulayan Sıromolotov, terör örgütlerindeki hiyerarşi ilişkisi nedeniyle, örgüt liderinin öldürülmesinin teröristlerin dağılmasında, aralarında korku ve paniğe sebep olmasında önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

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ergin23.06.2017 00:37
kısaca cıa yapılanması deaş lideri abd nin tüm kollamalarına karşı öldürüldü yada abd de tatile çıktı
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