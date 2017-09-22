Rusya Dışişlieri Bakanı Sergey Lavrov: Irak'ın toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden yanayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Rusya'nın Irak'ın toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden yana olduğunu söyleyerek, referandumun karşısında oldukları sinyalini verdi.

RUSYA REFERANDUMUN KARŞISINDA

Rusya Fedeasyonundan hükümet adına bağımsızlık referandumu tepkileri bir bir gelirken, buluşulan ortak nokta Rusya'nın bağımsızlık referandumu karşısında olup Irak'ın oprak bütünlüğünün savunulması oluyor.

Daha önce de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) gerçekleştirmeyi planladığı "bağımsızlık referandumu"na ilişkin değerlendirmesini soran gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, "Kuşkusuz, Rusya'nın bölgedeki devletlerin toprak bütünlüğünün lehine tavrı değişmezdir. Bölge devletlerinin toprak ve siyasi bütünlüğünün korunması temelinde durumun istikrara kavuşmasına devam edilebileceğine inanıyoruz." demişti.