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Rusya'nın ilk Müslüman kadın başkan adayının adaylığı kabul edilmedi

Rusya Merkez Seçim Komitesi, Dağıstan baş müftüsünün eşi ve 'İslam' dergisi Genel Sekreteri Ayna Hamzatova'nın Rusya başkanlık seçimleri için adaylığını kabul etmedi.

  • İHA
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Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan özerk cumhuriyetinin baş müftüsünün eşi ve ve "İslam" dergisi Genel Sekreteri Ayna Hamzatova'nın Rusya başkanlık seçimlerine adaylığını koyduğunu açıklamıştı. Ancak Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Hamzatova’nın adaylığını kabul etmedi. Adaylığının kabul edilmeme sebebinin ise bazı prosedürlerin doğru yapılmadığı belirtildi. Hamzatova’nın, kendisinin ve eşinin mali durumunu yansıtan belgeler de dahil olmak üzere gerekli bazı belgeleri komisyona sunmadığı sebep gösterildi.
 
30 Aralık'ta 542 üyeli bir girişim grubu, Dağıstan baş müftüsünün eşi olan 46 yaşındaki Ayna Hamzatova’nın Rusya başkanlık seçimlerine aday olmasını desteklemişti. Rusya'da seçim öncesi kampanya 17 Aralık'ta başladı. Rusya Başkanlık seçiminin 18 Mart 2018'de yapılması planlanıyor.

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