Rusya Belarus'a yaklaşık 13 bin asker yollayacak

Fomin, Belarus'ta 14-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Zapad-2017 tatbikatı için Belarus'a 12700 askerin yanı sıra 70 uçak ve 250 tank da dahil olmak üzere neredeyse 700 parça askeri araç göndereceklerini söyledi.

Fomin ayrıca, tatbikatın 'tamamen savunma ve terörle mücadele amaçlı olacağını' belirtti.

Öte yandan Fomin, Belarus'taki tatbikatın 'Litvanya, Polonya ya da Ukrayna'yı işgal etmek için kullanılacağı' yönündeki iddialarınsa gerçekle bir ilgisi olmadığını vurguladı.