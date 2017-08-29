Rusya Belarus'a yaklaşık 13 bin asker yollayacak
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Zapad-2017 isimli askeri tatbikat için Belarus'a yaklaşık 13000 asker göndereceklerini açıkladı.
Fomin, Belarus'ta 14-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Zapad-2017 tatbikatı için Belarus'a 12700 askerin yanı sıra 70 uçak ve 250 tank da dahil olmak üzere neredeyse 700 parça askeri araç göndereceklerini söyledi.
Fomin ayrıca, tatbikatın 'tamamen savunma ve terörle mücadele amaçlı olacağını' belirtti.
Öte yandan Fomin, Belarus'taki tatbikatın 'Litvanya, Polonya ya da Ukrayna'yı işgal etmek için kullanılacağı' yönündeki iddialarınsa gerçekle bir ilgisi olmadığını vurguladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.