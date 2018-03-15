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Rusya, Birleşik Krallık'a Skripal nedeniyle nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü, Rusya´nın Birleşik Krallık'a eski Baş İstihbarat Servisi albayı Sergey Skripal davası yüzünden dört adet nota gönderildiğini açıkladı.

  • DHA
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Zaharova, Rusya´nın böylelikle Londra ile aktif diyalog kurmaya başlamayı ümit ettiğini, fakat tüm taleplere karşın hiçbir anlama gelmeyen mesajların gönderildiğini belirtti. 
 
Birleşik Krallık'ın Rusya ile işbirliği yapmayı reddettiğini belirten Zaharova, "Londra´nın eylemleri siyasi bir şovdan ibaret, Rusya´ya karşı yapılan suçlamalar ise çılgınca. Moskova´nın vereceği yanıtlar üzerinde çalışılıyor, yakın zamanda bunlar uygulamaya geçecek" dedi. 
 
Ayrıca, Zaharova Washington´un Londra´ya Skripal olayında destek vermesine de değinerek Birleşik Krallık'ın bu konuda kimseye belge sunmadığını hatırlattı. Zaharova, "Hiçbir fikrin olmadığı bir konuya nasıl destek olabilirsin? Bu fantastik bir durum. Hangi belgeden bahsettiklerinin farkında olmadan belgeleri değerlendiriyorlar" diye ekledi. 

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