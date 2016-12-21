Rusya: Karlov’un öldürülmesinin arkasýnda kimin olduðunu söylemek için çok erken

Rus Mir-24 kanalýna mülakat veren Peskov, saldýrýnýn zamanlamasýnýn tesadüf olmadýðýný ve bunun Türkiye-Rusya iliþkileri tarihinde benzersiz bir olay olduðunu söyledi.

Peskov, olayýn hemen ardýndan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in telefonda görüþtüðünü anýmsatarak, "Ýki ülke liderleri, bunun ve benzer provokasyonlarýn hiçbir þekilde iliþkilerimizdeki pozitif geliþimi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular. Bu olay Moskova ve Ankara'nýn güvenlik dahil olmak üzere en hassas alanlarda yakýn iþ birliðine devam etmesi için önemli bir itici güç olmalý." diye konuþtu.

Türkiye ve Rusya arasýnda büyük iþ birliði projeleri bulunduðunu belirten Peskov, "Türk tarafý bu olayýn yaþanmasýný istemezdi. Bu nedenle bu saldýrý ayný zamanda Türk devletini sýrtýndan vurmaktýr." ifadelerini kullandý.

Peskov, Putin'in olayý öðrendiði anlara iliþkin, "Putin kararlý bir þekilde bu provokasyonu kýnadý ve terör saldýrýsý olarak nitelendirdi. Bu provokasyonun amacýna ulaþmasýna müsaade edilmemesi yönünde kararlýlýðýný ortaya koydu. Bu, Putin için duygusal bakýmdan oldukça aðýr bir haber oldu." deðerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çatýþma bölgeleriyle sýnýrý olduðunu ve son yýllarda Suriye'den ve diðer ülkelerden 2 milyonun üzerinde sýðýnmacý kabul ettiðini anýmsatan Peskov, "Ankara'nýn sýðýnmacý konusundaki beklentilerinin Brüksel tarafýndan büyük oranda karþýlýksýz býrakýldýðýný biliyoruz. Bu nedenle Türkiye bu yükü kendi omuzlarýnda taþýyor." dedi.