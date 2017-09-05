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Rusya DEAŞ'ı Akdeniz'den vurdu

Rusya'ya ait Amiral Essen savaş gemisi, Deyr er Zor'daki DEAŞ hedeflerini vurdu.

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Moskova, Doğu Akdeniz'de demirli Amiral Essen savaş gemisinden fırlatılan füzelerin Deyr ez Zor çevresindeki DEAŞ teröristlerini imha ettiğini duyurdu.
 
Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde adım adım yenilgiye sürüklenen kanlı terör örgütü DEAŞ'a bir darbe de Rusya'dan geldi.
 
Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de demirli Amiral Essen savaş gemisinden fırlatılan füzelerin kent çevresindeki DEAŞ teröristlerini imha ettiğini duyurdu.

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