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Rusya 'DEAŞ'ı vuruyoruz' bahanesiyle her gün sivillerin ölümüne neden oluyor

Suriye'de muhaliflerin elinde tuttuğu ve çatışmasızlık bölgesi içerisinde yer alan İdlib'e yönelik hava saldırıları arttırarak devam ediyor.

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Suriye'nin İdlip kentinde muhaliflere yönelik Rus ve Esed rejimi bombardımanında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
 
İki gündür yoğun şekilde devam eden saldırılarda Rusya ve Esed rejimi askeri noktaları hedef aldığını iddia etsede gelen görüntüler aksini gösteriyor. 
 
Rus ve Esed rejimi uçaklarının ortaklaşa düzenlediği hava operasyonlarında sivilller hedef alınırken şuana kadar en az 30 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

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