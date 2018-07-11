Rusya Dera'da 5 askerinin öldüğü haberleri yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya basınına yansıyan, Suriye'nin Dera kentinde 35 Rus askerinin öldüğü haberlerini yalanladı. Açıklamada, "Suriye'nin Dera kentinde Rus askerlerinin herhangi bir kaybı olmamıştır. Bu haberler Rusya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DAEŞ militanlarınca kasıtlı olarak yayılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

(Haber7)