Rusya Devlet Başkan Putin, Zenit St.Petersburg futbol takımına sitem etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit St.Petersburg futbol takımında fazla lejyoner sayısıyla ilgili sitemde bulundu.
Rus-Türk İşadamları Birliği'nin (RTİB) haberine göre, spor ile ilgili toplantıda Zenit Başkanı Sergey Fursenko, Avrupa Ligi L Grubu'nda Zenit-Real Sociedad maçını anlatarak, "Futbolumuz dünya sahasında güçlenecek ve herkes şunu söyleyecek: Futbol asıl bir Rus oyunudur" diye övünce Putin, "Aferin Sergey! Asıl Rus oyunu futbol! 8 yabancı sahada koşuyor, Avrupa Ligi'nde Zenit için oynuyor. Aferin size!" diye sitem etti.
Kaynak: HABER7
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