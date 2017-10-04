Rusya Devlet Başkan Putin, Zenit St.Petersburg futbol takımına sitem etti

Rus-Türk İşadamları Birliği'nin (RTİB) haberine göre, spor ile ilgili toplantıda Zenit Başkanı Sergey Fursenko, Avrupa Ligi L Grubu'nda Zenit-Real Sociedad maçını anlatarak, "Futbolumuz dünya sahasında güçlenecek ve herkes şunu söyleyecek: Futbol asıl bir Rus oyunudur" diye övünce Putin, "Aferin Sergey! Asıl Rus oyunu futbol! 8 yabancı sahada koşuyor, Avrupa Ligi'nde Zenit için oynuyor. Aferin size!" diye sitem etti.

Kaynak: HABER7