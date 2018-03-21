Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump yüz yüze görüşecek
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, yüz yüze görüşme hazırlıklarına başlamaları için üst düzey diplomatlarına talimat verdi.
- star.com.tr
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, yüz yüze görüşme hazırlıklarına başlamaları için üst düzey diplomatlarına talimat verdi.
Görüşmenin ne zaman yapılacağına yönelik bir açıklama yapılmazken, hazırlıkların en kısa sürede başlayacağı ifade edildi.
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