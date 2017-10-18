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Rusya Devlet Başkanı Putin, Netanyahu'yu arayarak İran nükleer programını görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şogu'nun İsrail'i ziyaret etmesinin ardından Putin Netanyahu'yu aradı.

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Rusya'nın İsrail-Suriye sınırında tampon bölgesi oluşturulması sözünü vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Netanyahu'yu arayarak İran nükleer programı hakkında görüştü.
 
İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde İran nükleer programı, Suriye ve Kuzey Irak'taki referandum konuları konuşuldu.
 
 
 

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