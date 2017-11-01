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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ruhani ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

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İran'da ikincisi düzenlenecek "Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi" kapsamında başkent Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran ideri Ali Hamaney ile görüştü. 

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün geldiği İran'daki Mehrabad Havalimanı'nda Ekonomi Bakanı Mesut Kerbasiyan tarafından karşılandı.

Putin, zirve öncesi ikili temaslar kapsamında, Cumhurbaşkanı Ruhani ve İran lideri Hamaney ile de bir araya geldi.

İkincisi düzenlenecek "Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi"nin bu akşam  başlaması bekleniyor.

Ruhani'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 3. kez İran'ı ziyaret eden  Putin, en son iki yıl önce, Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumu (GECF) 3. Liderler  Toplantısı için İran'a gitmişti.

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