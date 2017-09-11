Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus ekonomisi krizden çıktı

Putin, bakanlarla toplantı yaparak ülke ekonomisini görüştü. Putin toplantıda, "Rus ekonomisi krizden çıktı ve ivme kazanıyor. Bu şartlarda bizim bu dinamiği korumak için her şeyi yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ekonomideki dinamizmin adım adım sonuç verdiğine işaret eden Putin, ekonomik faaliyete katılanlar ile vatandaşların ekonomide meydana gelen bu iyileşmeyi hissedeceğini ifade etti.