Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kurban Bayramı tebriği
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden bir mesaj yayımladı.
- İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'in internet sitesinde, Rusya'da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden bir mesaj yayımladı. Putin mesajında, "Müslümanların kutladıkları bu bayramın, yüzlerce yıllık geleneklere dayanan, güçlü manevi kökleri olan ve Rusya'daki Müslümanları birleştiren çok özel yanları var" ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca, "Müslümanların bütünlüğü ülkemizin gelişmesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Bu bütünlüğün toplumda barış ve uzlaşı ve iyi amaçlar için kullanıldığını görmek çok mutluluk verici" dedi.
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