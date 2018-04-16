Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Yeni bir saldırıya karşı koyacağız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Suriye'ye yönelik bundan sonra yapılacak herhangi bir saldırıya karşı koyacaklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.
ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir Amerikan saldırsının daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını söyledi.
Sergey Ryabkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı iddialarının odağındaki Duma'ya OPCW gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarına da yanıt verdi. Rus diplomat, ABD saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.
(Habertürk)
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