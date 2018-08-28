Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'dan ABD'ye: Daha önce böylesiyle karşılaşmadık

Rossiya-1 televizyonundaki '60 Dakika' programına konuk olan Ryabkov, "Amerikan tarafı sadece kendi sebeplerinden dolayı ilgi duyduğu şeyleri duymaya hazır. Amerikan tarafı, nerde gerçek, nerde yalan olduğu, neyin iyilik, neyin kötülük olduğu konusunda görüşlerine uymayan her şeyi kulak ardı ediyor. Bu, mevcut uluslararası ilişkilerinin en büyük sorunu. Biz daha önce hiçbir zaman, Washington'da şimdikiler kadar anlamayan, bu kadar derinden kapalı olan partnerlerle karşılaşmadık" dedi.

Ryabkov, sorunlarla ilgili görüşlerine ABD'nin dikkatini çekmek için uluslararası platformlar ve açık diplomasi gibi çeşitli yöntemlere başvuracaklarını söyledi.

Rus vatandaşlarının yer aldığı ‘kara listenin' genişletilmesine mutlaka ‘ayna' bir yanıt vereceklerini kaydeden Ryabkov, "Daha geniş anlamda somut işlere gelince, çünkü ekonomik yaptırımlara sadece ekonomik yanıt verme zorunluluğu yok, tüm bunlar Rusya Devlet Başkanı'nın ayrıcalığı" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Rusya lideri Vladimi Putin'in şu anda çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve gerektiği zaman gereken karar alacağını vurguladı. (Sputnik)