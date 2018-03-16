Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Astana'nın sonuçları, Suriye'yi prensliklere bölmek isteyenlerce hoş karşılanmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan Astana görüşmelerinde alınan sonuçlarının, Suriye'yi prensliklere bölmek isteyen taraflar tarafından hoş karşılanmadığını söyledi.

Astana’da garantör ülkeler Türkiye, İran ve Rusya arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan görüşmede konuşan Lavrov, Suriye’yi küçük ‘prensliklere’ bölmek isteyen ülkelerin Astana’daki görüşmelerden hoşnut olmadığını söyledi.

Lavrov bir yıl önce Rusya, İran ve Türkiye arasında kurulan Astana formatının geçerliliğini kanıtladığını ve bu sürecin Suriye’deki durumu normalleştirme ile eşanlamlı hale geldiğini ifade etti.

Astana’daki görüşmeleri ‘çok yapıcı’ olarak niteleyen Lavrov, görşümelerin gerilimi azaltma bölgeleri, tutuklu ve rehinelerin iadesine yönelik çalışma grubu kurulması gibi sonuçlar verdiğini hatırlattı.

Lavrov “Çalışmalarımızla insani yardımların ulaştırılmasını son derece hızlandırdık, BMGK’nın 2254 sayılı kararı çerçevesinde tam kapsamlı siyasi süreç sağlanması için koşullar yarattık. Bunu Soçi’de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde yapılan nihai açıklama da açıkça gösterdi.” dedi.

(Sputnik)