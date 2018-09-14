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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Donbass’a saldırılar Ukrayna için felaket olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna’daki son gelişmelerle ilgili, “Donbass’a saldırılar Ukrayna için felaket olur.' dedi.

  • IHA
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Almanya’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Berlin’de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmeden sonra Ukrayna’da gelişen olayları değerlendirdi. Lavrov, “Ukrayna halkını felakete sürükleyen ve güç senaryosu uygulamaya çalışanları şiddetle uyarıyorum. Bu Ukrayna devletini gerçekten zayıflatabilir. Halk ile savaşamazsınız” dedi.
 
Minsk anlaşmasını hatırlattı
 
Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmede Ukrayna’da yaşanan süreç hakkında da fikir alışverişinin bulunulduğunu söyleyen Lavrov, “Minsk anlaşmasının alternatifi olmadığının altını çizmek istiyorum. 2014’ten beri Ukrayna’da yaşanan savaşta 10 binden fazla insan öldü. Kiev’in tekrar Donbass’a saldırması bir felaket olur” şeklinde konuştu.
 
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Zaharçenko’nun bombalı suikast ile öldürülmesinden sonra gerilen Ukrayna’da Kiev yönetiminden yeni bir hamle gelmiş, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine Kiev yönetimi askeri operasyonlarını arttırmıştı.

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