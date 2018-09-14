Lavrov: İdlib'de anlaşmaya teşvik için insani koridor oluşturulacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'de silah bırakmayı teşvik etmek için insani koridor oluşturulacağını söyledi. Lavrov, 'Terör hedeflerini bombalamaya devam edeceğiz' dedi.
Suriye'de muhaliflerin elinde olan son bölge İdlib'e ilişkin Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bölgedeki muhalifleri silah bırakmaya teşvik etmek için insani koridor oluşturulacağını söyledi.
Lavrov bölgedeki terörist gruplar içinse aynı imkanın sağlanmayacağını belirtti. Lavrov, " İdlib'de terör hedeflerini bombalamaya devam edeceğiz" dedi.
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