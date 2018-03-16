Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İstanbul zirvesinde Suriye’de çözüm için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul’da 4 Nisan’da gerçekleşecek Rusya, İran ve Türkiye liderler zirvesinde, Suriye'deki durumun çözüme kavuşturulması için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacağını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul’da 4 Nisan’da gerçekleşecek Rusya, İran ve Türkiye liderler zirvesinde, Suriye'deki durumun çözüme kavuşturulması için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacağını duyurdu.
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