Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İstanbul zirvesinde Suriye’de çözüm için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul’da 4 Nisan’da gerçekleşecek Rusya, İran ve Türkiye liderler zirvesinde, Suriye'deki durumun çözüme kavuşturulması için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacağını duyurdu.