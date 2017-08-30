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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye ile bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Doha'da Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye ile bir araya geldiği bildirildi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Doha'da Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye ile bir araya geldiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, görüşmede, ortak öneme sahip meseleler ile özellikle savunma alanında iş birliğini güçlendirme konuları ele alındı.

İki gün önce Kuveyt ile başladığı Körfez turu kapsamında Doha'ya gelen Lavrov, bugün ayrıca Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti.

Rusya'nın Doha Büyükelçisi Nurmahmad Holov geçen hafta yaptığı açıklamada, yakında Rusya ile Katar arasında askeri-teknik iş birliği alanında bir anlaşma imzalanabileceğini söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

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