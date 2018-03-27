Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Öyle görünüyor ki, sahada pek bağımsız oyuncu kalmadı

Çoğunluğunu Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin oluşturduğu "Rusya karşıtı" birleşmeyi ABD ve İngiltere'nin provokasyonu olarak yorumlayan Rusya'dan, eski çifte casus Skripal davasıyla ilgili ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Skripal davası gösteriyor ki, sahada pek bağımsız oyuncu kalmadı." dedi.

Geçen hafta İngiltere parlamentosunda konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinde bulunan 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Avrupa Birliği ülkeleri bir bir Rusya'ya karşı İngiltere'nin yanında saf tutarken, ABD ve Kanada gibi bazı AB dışı ülkelerinde katılımıyla ülkesindeki Rus diplomatları sınır dışı eden ülke sayısı 21'e ulaşmıştı.